Беларусь начала "внезапную проверку" сил реагирования вооруженных сил: что происходит

В Вооруженных силах Беларуси неожиданно объявили о проверке сил реагирования, в ходе которой белорусские военные должны отрабатывать вопросы приведения в боевую готовность и учебно-боевые задания, информирует Апостроф.

Об этом пишут в белорусском издании Belta.

"Цель проверки - оценка готовности и способности личного состава к оперативному реагированию на возможное возникновение кризисных ситуаций. Военные части и подразделения будут действовать на незнакомых участках местности в условиях быстро меняющейся обстановки", - сообщили в Минобороны Беларуси.

Важно отметить, что состав военной силы, которая будет привлекаться к проверке, будет регулярно наращиваться, потому что это "позволит проверить их способность противодействовать военным угрозам как на земле, так и в воздухе", сказали в Минобороны РБ.

В то же время проверка будет осуществляться комплексно, в частности, большее внимание будут уделяться обеспечительным системам, которые важны для военных, выходящих за пределы своей страны. Хотя белорусское Минобороны заверило, что эти учения не представляют угрозы для Европы, об учениях в начале 2022 года помнят все.

"Проводимые мероприятия являются одной из самых эффективных форм обучения войск и не несут никакой угрозы ни для европейского сообщества в целом, ни для соседних стран в частности", - отметили в Министерстве обороны.

Также добавили, что проверка будет включать в себя перемещение большого количества военной техники, которое может мешать движению на дорогах.

Фото: Минобороны РБ
Фото: Минобороны РБ
Фото: Минобороны РБ
Фото: Минобороны РБ
Фото: Минобороны РБ
Фото: Минобороны РБ
Фото: Минобороны

Украине известно о перемещении белорусских войск

Генеральный штаб ВСУ сообщил, что по состоянию на 4 мая и на Волынском, и Полесском направлениях враг активных действий не проводил, нет признаков наступательных действий.

Однако определенные подразделения ВС РБ продолжают выполнять задачи по прикрытию участка украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях.

"С целью проверки готовности к выполнению задач по назначению один ракетный дивизион из состава 465-й ракетной бригады вооруженных сил Республики Беларусь осуществляет перемещение с пункта постоянной дислокации в район назначения", - информировали в Генштабе.


Лиза Бровко, Апостроф

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