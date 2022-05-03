NYT: Женщина из Бучи рассказала, как умоляла солдат РоSSии застрелить ее вслед за мужем
РоSSийские солдаты ворвались в дом украинской семьи, требуя выдать им «нацистов» и обвиняя украинцев в начале войны, информирует
Она называла его «солнцем», а он ее «котенком». Они встретились примерно 20 лет назад, когда она работала в больнице, а он молодой, мускулистый и красивый как-то пришел починить крышу.
Ирина Абрамова говорит, что сделала первый шаг и пошла за ним на место, куда он ходил курить. Они начали разговаривать и влюбились, как она говорит: «Слово за словом». Но несколько недель назад эта особая связь, которая была между ней и Олегом, равно как и все, что они построили вместе, уничтожил один жестокий выстрел.
Ирина Абрамова рассказала свою историю
«Застрелите меня! » – кричала она роSSийским солдатам, безразлично нависавшим над ней. Она была одета в халат и домашние тапочки, ее дом горел у нее за спиной. В руках женщина держала только одного из своих котов.