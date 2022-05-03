NYT: Женщина из Бучи рассказала, как умоляла солдат РоSSии застрелить ее вслед за мужем

РоSSийские солдаты ворвались в дом украинской семьи, требуя выдать им «нацистов» и обвиняя украинцев в начале войны, информирует ZN.ua.

NYT: Женщина из Бучи рассказала, как умоляла солдат РоSSии застрелить ее вслед за мужем
© КГГА, Алексей Самсонов

Она называла его «солнцем», а он ее «котенком». Они встретились примерно 20 лет назад, когда она работала в больнице, а он молодой, мускулистый и красивый как-то пришел починить крышу.

Ирина Абрамова говорит, что сделала первый шаг и пошла за ним на место, куда он ходил курить. Они начали разговаривать и влюбились, как она говорит: «Слово за словом». Но несколько недель назад эта особая связь, которая была между ней и Олегом, равно как и все, что они построили вместе, уничтожил один жестокий выстрел.

Ирина Абрамова рассказала свою историю New York Times. Воспоминания еще слишком свежие и болезненные. Но в то же время ей до сих пор трудно поверить, что все произошло на самом деле. 5 марта роSSийские солдаты атаковали ее дом. Они бросили гранату через окно, после чего начался большой пожар. Ее и Олега под дулом автомата вывели наружу. Олега увели на улицу. С него сняли рубашку. Его заставили встать на колени. Следующее, что помнит Ирина - это что она подбежала к Олегу, упала на землю, схватила его руку. А когда увидела кровь у его ушей, почувствовала, как злоба взорвалась в ней.

«Застрелите меня! » – кричала она роSSийским солдатам, безразлично нависавшим над ней. Она была одета в халат и домашние тапочки, ее дом горел у нее за спиной. В руках женщина держала только одного из своих котов.


Лесь Димань, ZN.ua

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