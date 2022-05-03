Bloomberg: Израилю неизбежно придется поддержать Украину, несмотря на риски
У израильской стороны есть ряд красных линий, через которые она не переступит, но, несмотря на это, ей есть, что предложить, информирует
Спустя два месяца после начала роSSийского вторжения в Украину министр обороны США Ллойд Остин созвал чрезвычайный конклав союзников и партнеров на военной базе в немецком городе Рамштайн. Там была создана военная коалиция, чья провозглашенная цель – защитить Украину от дальнейшей роSSийской агрессии.
Среди участников были в основном страны-участницы НАТО. Но к ним также присоединился примерно десяток других лояльных к США государств, в частности, Израиль, который с начала войны надеялся сохранить нейтралитет. Но присутствие его представителей на встрече в Рамштайне говорит, что Израиль «полностью в деле», – пишет на страницах
Вопрос только, в каком именно «деле»? Израиль принял приглашение на встречу, рассчитывая, что его попросят сыграть небольшую роль в вооружении Украины, что позволило бы Киеву выстоять и отразить атаку захватчиков. Но после конференции Остин сказал журналистам, что цель альянса в Рамштайне – это ослабить РоSSию, чтобы она больше не могла применять военную силу против соседей. Другими словами, лишить ее статуса суперсилы. Рамштанская группа будет встречаться раз в месяц, что означает, что в США готовятся к долгой войне.
РоSSия в ответ дала понять, что не согласится на полное поражение, на которое рассчитывают США и их партнеры. Владимир Путин даже намекнул, что при необходимости может использовать ядерное оружие, чтобы не допустить роSSийское поражение. Правительство Израиля не говорило перед встречей в Германии о намерении присоединиться к альянсу в войне, которая может теоретически стать ядерной. Он и на роSSийскую угрозу никак не реагировал. Однако поездка в Рамштайн была однозначным решением. И «соскочить» уже не получится.