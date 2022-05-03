ВСУ уничтожили роSSийский пункт управления и три склада с боеприпасами на юге Украины

Украинские защитники уничтожили пункт управления войском РФ и три вражеских склада с боеприпасами на административной границе Николаевской и Херсонской областей. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг" Вооруженных Сил Украины в Facebook .

Там же украинцы ликвидировали роSSийский склад с горюче-смазочными материалами и несколько пунктов сосредоточения живой силы и техники оккупантов.

Всего ракетно-артиллерийские подразделения "Юга" выполнили более 40 огневых задач. Общие потери россиян еще уточняются.

"В течение ночи наши подразделения на Херсонщине и Николаевщине продолжали защищать занятые рубежи. А враг продолжал попытки воздушной разведки с помощью беспилотных летательных аппаратов", — говорится также в сообщении.

Так, над Николаевской областью ВСУ сбили 2 беспилотника РФ . Их остатки упали в воду. В Одесской области при попытке зайти с моря уничтожили и ударный БПЛА-разведчик "Форпост", способный наносить бомбовые удары. "Благодаря оперативному и точному реагированию сил ПВО — в море и остался", — добавили в командовании.

Тем не менее, утром враг снова обстрелял объекты критической инфраструктуры Николаева из реактивной системы залпового огня "Смерч". По информации ОК, жертв и пострадавших нет.

Кроме этого, в "Юге" отметили, что оккупанты продолжают блокировать судоходство в северо-западной части Черного моря, которая остается под контролем корабельной группировки Черноморского флота РФ .

"Вероятность ракетных ударов по всей территории Украины остается высокой", — подчеркнули в сообщении.

Ранее главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный сообщил, что за двое последних суток украинские воины ликвидировали почти два десятка вражеских беспилотников общей стоимостью около 2 млн долларов.