Ситуация на фронте изменится через две недели — глава Луганской ОВА

Однако больница в городе уже завалена трупами оккупантов, информирует ZN.ua.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай считает, что решение Запада о поставках оружия Украине переломит ситуацию на фронте не раньше, чем через две недели. Об этом он рассказал корреспонденту телеканала "ДОМ".

"Начнет меняется все где-то через две недели. Количество боев, конечно, увеличится, но те решения, которые принял Запад по помощи нам — они реализуются до двух недель. Через две недели мы увидим изменения", — сказал он.

Он также отметил, что больница в Луганске завалена трупами оккупантов. Некоторых из них, по словам главы ОВА, просто разорвало.

"Они даже не могут некоторых из них узнать", – рассказал Гайдай.


Виктория Хмилевская, ZN.ua

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