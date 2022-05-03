Верховная Рада проголосовала за запрет пророSSийских партий в целом

Решение поддержали 330 избранников.

Верховная Рада проголосовала за запрет пророSSийских партий в целом
Фото: facebook/Дмитро Разумков

Верховная Рада проголосовала за запрет деятельности пророSSийских партий в Украине во втором чтении и в целом. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в телеграмме.

Решение поддержали 330 народных избранников.

По словам Железняка, "за" также проголосовало 17 экс-ОПЗЖ: 12 депутатов из новой группы ("Платформа за жизнь и мир") и еще 5 депутатов из ОПЗЖ, которые сейчас внефракционны", - добавил нардеп.

Напомним, законопроект о запрете деятельности пророSSийских партий в первом чтении Верховная Рада проголосовала 1 апреля, этим указом парламент урегулировал процедуру запрета, роспуска и принудительной ликвидации политических партий. Поводом для этого стала популяризация или пропаганда органов государства-агрессора, его должностных лиц, лиц и контролируемых государством-агрессором организаций.

Под запрет попадают те политические силы, которые публично отрицают вооруженную агрессию РФ против Украины, аннексию украинских территорий и оправдывают нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины.

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