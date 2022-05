Джонсон после выступления в Раде: "Настал звездный час Украины"

Депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк отметил, что британский премьер-министр Борис Джонсон уже выступил перед ВР. На своем Телеграмм-канале народный избранник рассказал, что политик объявил о поставках нового вооружения и средств защиты на 3 млрд фунтов.

"Цитатой о том, что вовремя не ввели санкции, сказал: "We collectively failed" ("Мы совместно провалились" – Ред.)", – процитировал Железняк Джонсона.

Впоследствии на своей странице в Твиттер премьер Британии отметил, что сейчас для нашей страны наступил звездный час.

"Это звездный час Украины, эпическая глава в вашей национальной истории, — пишет он. - Ваши дети и внуки скажут, что украинцы научили мир, что грубая сила агрессора ничего не имеет против моральной силы народа, который настроен быть свободным".