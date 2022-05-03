Джонсон после выступления в Раде: "Настал звездный час Украины"

Он отметил, что украинцы "научили мир, что грубая сила агрессора ничего не имеет против моральной силы народа", информирует ZN.ua.

Джонсон после выступления в Раде:
© Офис президента

Депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк отметил, что британский премьер-министр Борис Джонсон уже выступил перед ВР. На своем Телеграмм-канале народный избранник рассказал, что политик объявил о поставках нового вооружения и средств защиты на 3 млрд фунтов.

"Цитатой о том, что вовремя не ввели санкции, сказал: "We collectively failed" ("Мы совместно провалились" – Ред.)", – процитировал Железняк Джонсона.

Впоследствии на своей странице в Твиттер премьер Британии отметил, что сейчас для нашей страны наступил звездный час.

"Это звездный час Украины, эпическая глава в вашей национальной истории, — пишет он. - Ваши дети и внуки скажут, что украинцы научили мир, что грубая сила агрессора ничего не имеет против моральной силы народа, который настроен быть свободным".

Это Ukraine's finest hour, или epic chapter in your national story.

Ваши дети и grandchildren will say that Russians taught the world that the brute force of aggressor counts for nothing against the moral force of people determined to be free. pic.twitter.com/kx0IzM5dRS

— Boris Johnson (@BorisJohnson) May 3, 2022


Виктория Хмилевская, ZN.ua

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