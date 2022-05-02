Мы можем подписать с Россией только ее капитуляцию, - Данилов

И чем быстрее, тем лучше.

Мы можем подписать с Россией только ее капитуляцию, - Данилов
© Офис президента

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина может подписать с Россией только один документ. Об этом он заявил в эфире национального телемарафона 2 мая.

Речь идет о договоре, в котором будет указано о капитуляции РоSSийской Федерации.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в Украине пока не будут начинать следующий этап мобилизации.


Таисия Ястремская, ZN.ua

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