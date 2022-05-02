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2022-05-02
Мы можем подписать с Россией только ее капитуляцию, - Данилов
И чем быстрее, тем лучше.
© Офис президента
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина может подписать с Россией только один документ. Об этом он заявил в эфире национального телемарафона 2 мая.
Речь идет о договоре, в котором будет указано о капитуляции РоSSийской Федерации.
Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в Украине пока не будут начинать следующий этап мобилизации.
Таисия Ястремская, ZN.ua