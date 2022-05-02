Враг снова нанес ракетный удар по Одессе. Есть жертвы – ОВА

РоSSийские оккупанты нанесли ракетный удар по одному из объектов инфраструктуры в городе Одесса. В результате обстрела есть раненные и погибшие. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Максим Марченко в Telegram.

«Враг нанес ракетный удар по одному из объектов инфраструктуры Одессы. К сожалению, есть погибшие и раненые. Мы этого так не оставим. Каждый раз эти подонки действуют как обычные террористы, а с террористами у нас разговор один. Мы будем их уничтожать, пока ни одного живого оккупанта не останется на украинской земле!», - говорится в обращении Марченко.

Кроме того, Одесский горсовет со ссылкой на оперативное командование "Юг" сообщил, что от обстрела также пострадал религиозный объект в городе.