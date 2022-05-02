Враг снова нанес ракетный удар по Одессе. Есть жертвы – ОВА

Оккупанты осуществили очередной обстрел объектов инфраструктуры, информирует ZN.ua.

Враг снова нанес ракетный удар по Одессе. Есть жертвы – ОВА
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РоSSийские оккупанты нанесли ракетный удар по одному из объектов инфраструктуры в городе Одесса. В результате обстрела есть раненные и погибшие. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Максим Марченко в Telegram.

«Враг нанес ракетный удар по одному из объектов инфраструктуры Одессы. К сожалению, есть погибшие и раненые. Мы этого так не оставим. Каждый раз эти подонки действуют как обычные террористы, а с террористами у нас разговор один. Мы будем их уничтожать, пока ни одного живого оккупанта не останется на украинской земле!», - говорится в обращении Марченко.

Кроме того, Одесский горсовет со ссылкой на оперативное командование "Юг" сообщил, что от обстрела также пострадал религиозный объект в городе.

Информация о количестве раненых и погибших в результате удара врага по Одессе уточняется. Однако народный депутат Алексей Гончаренко отметил, что по предварительным данным, среди погибших есть 13-летний ребенок, а 17-летняя девушка тяжело ранена.


Александр Кричковский, ZN.ua

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