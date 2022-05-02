Поддерживаем Молдову и ее суверенитет, хотя и ожидали большей поддержки Украины в начале вторжения РФ — Кулеба

Украина продолжит сотрудничать с Молдовой и будет поддерживать ее территориальную целостность на фоне попыток РФ обострить ситуацию в Приднестровье. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге в Киеве , сообщает " Европейская правда ".

"С Молдовой нужно работать и поддерживать территориальную целостность и суверенитет этого государства. Мы будем делать это, даже несмотря на то, что, будем откровенны, мы ожидали лучшей реакции Молдовы на наши запросы о поддержке в начале роSSийского вторжения", — сказал Кулеба.

Он отметил, что Молдове не нужен еще один фронт в Приднестровье, также как Украине и Европе.

"Поэтому будем вместе сдерживать эскалацию и держать ситуацию под контролем", — добавил он.

Ранее издание The Times со ссылкой на источники в украинской разведке сообщило, что у РоSSии уже есть четкий план действий по вторжению в Молдову.

26 апреля президент Молдовы Майя Санду созвала заседание Совета безопасности из-за ситуации в Приднестровье.

О планах на эту территорию РоSSия заявляла, в частности, 22 апреля. Таким образом, оккупанты хотят не только установить сухопутный коридор в Крым, но и пробить выход в непризнанную "ПМР", где, якобы, также "подавляют русскоязычных".