В Одессе взрывы и дым, есть погибшие и раненые

Ракеты попали по Одессе, "повреждено одно из религиозных сооружений".

В Одессе взрывы и дым, есть погибшие и раненые

В Одессе сегодня около 18:35 раздались взрывы. Об этом сообщает одесский интернет-портал Думская.

"Работает ПВО, оставайтесь в укрытиях. Предварительно, роSSийские нацисты попали в инфраструктурный объект", – пишет Думская.

ОБНОВЛЕНИЕ. Оперативное командование "Юг" сообщило, что по Одесщине нанесен очередной ракетный удар: "Есть попадание в объекты городской инфраструктуры Одессы, в том числе повреждено одно из религиозных сооружений".

В результате ракетного удара по Одессе есть раненые и погибшие, сообщил глава Одесской ОВА Марченко.

"Мы этого так не оставим. Каждый раз эти подонки действуют как обычные террористы, а с террористами у нас разговор один. Мы будем их уничтожать, пока ни одного живого оккупанта не останется на украинской земле!" - написал Марченко.

Ранее сегодня сообщалось, что ГБР задержало 12 диверсантов, которые готовили бунты в Одессе в годовщину трагедии 2 мая. Были проверены десятки человек из числа криминалитета и возможных коллаборантов, которые могли под руководством спецслужб РФ дестабилизировать ситуацию в регионе.

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