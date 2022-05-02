РоSSийские оккупанты ломают собственную технику, чтобы не воевать с ВСУ — перехвачен разговор СБУ

РоSSийские оккупанты ломают собственную технику, чтобы не воевать с украинскими защитниками. Об этом свидетельствуют новые телефонные разговоры захватчиков, перехваченные Службой безопасности Украины.



"У нас в полку один танк остался. Мы свой танк короче с утра сломали сами, чтобы не ехать. БТРы без нас уехали и там три "двухсотых" и много "трехсотых" в тяжелом состоянии", - рассказал один из оккупантов своему отцу.



Последний переспросил, означает ли это, что оккупантам не на чем воевать. Молодой захватчик объяснил, что из 10 танков в начале войны в его подразделении остался только один. Его они умышленно сломали.



"Ну и слава Богу! Разберите его, сдайте на металлолом, целыми останетесь", – посоветовал отец.