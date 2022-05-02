Матрица "Книги палачей" появится в течение месяца, - Смирнов

"Книга палачей" будет содержать данные конкретного лица и фабулу преступления, к которому оно причастно.

"Книга палачей", создание которой ранее анонсировал президент Украины Владимир Зеленский, будет содержать информацию о военных РФ , совершивших преступления на территории нашего государства или отдававших преступные приказы. Об этом в интервью LB.ua рассказал заместитель главы Офиса президента Андрей Смирнов.

По его словам, в настоящее время органы досудебного расследования вместе с разведывательными органами систематизируют информацию о конкретных военнослужащих и военном командовании, причастных к совершению преступлений.

“Речь идет о полных данных конкретного лица и фабуле преступления, к которому оно причастно. Хочу заметить, что если речь идет о военном командовании, совсем не обязательно, чтобы оно находилось в конкретный период времени в зоне боевых действий на территории нашего государства; достаточно того, что оно отдавало преступные приказы”, - отметил Андрей Смирнов.

Замглавы ОП отметил, что электронная матрица "книги" будет представлена в течение месяца.

“Сейчас эта информация систематизируется – ее объем просто огромен, но в течение месяца уже будет представлена конкретная электронная матрица этой “Книги палачей”, где будет собран огромный массив информации о конкретных людях, совершивших преступления на территории нашей страны, зверства, убийства, или отдававших преступные приказы”, – рассказал Смирнов.

Напомним, в начале апреля Главное управление разведки Минобороны Украины обнародовало список роSSийских военнослужащих, которые совершили преступления против народа Украины в городе Буча на Киевщине.