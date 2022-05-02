Матрица "Книги палачей" появится в течение месяца, - Смирнов

"Книга палачей" будет содержать данные конкретного лица и фабулу преступления, к которому оно причастно.

Матрица "Книги палачей" появится в течение месяца, - Смирнов
Фото: unba.org.ua

"Книга палачей", создание которой ранее анонсировал президент Украины Владимир Зеленский, будет содержать информацию о военных РФ, совершивших преступления на территории нашего государства или отдававших преступные приказы. Об этом в интервью LB.ua рассказал заместитель главы Офиса президента Андрей Смирнов.

По его словам, в настоящее время органы досудебного расследования вместе с разведывательными органами систематизируют информацию о конкретных военнослужащих и военном командовании, причастных к совершению преступлений.

“Речь идет о полных данных конкретного лица и фабуле преступления, к которому оно причастно. Хочу заметить, что если речь идет о военном командовании, совсем не обязательно, чтобы оно находилось в конкретный период времени в зоне боевых действий на территории нашего государства; достаточно того, что оно отдавало преступные приказы”, - отметил Андрей Смирнов.

Замглавы ОП отметил, что электронная матрица "книги" будет представлена в течение месяца.

“Сейчас эта информация систематизируется – ее объем просто огромен, но в течение месяца уже будет представлена конкретная электронная матрица этой “Книги палачей”, где будет собран огромный массив информации о конкретных людях, совершивших преступления на территории нашей страны, зверства, убийства, или отдававших преступные приказы”, – рассказал Смирнов.

Напомним, в начале апреля Главное управление разведки Минобороны Украины обнародовало список роSSийских военнослужащих, которые совершили преступления против народа Украины в городе Буча на Киевщине.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Украина может подать заявку в НАТО: глава Пентагона сделал заявление о будущей победеУкраина может подать заявку в НАТО: глава Пентагона сделал заявление о будущей победе
ВСУ уничтожили роSSийского разведчика с псевдо "Путин"ВСУ уничтожили роSSийского разведчика с псевдо "Путин"
«Для Путина это примерно выстрел в голову»: возможна ли всеобщая мобилизация в рф 9 мая«Для Путина это примерно выстрел в голову»: возможна ли всеобщая мобилизация в рф 9 мая
За минувшую ночь было совершено 35 авиаударов по заводу "Азовсталь", пострадали гражданскиеЗа минувшую ночь было совершено 35 авиаударов по заводу "Азовсталь", пострадали гражданские
Убивал украинцев и сам был ликвидирован: на войне в Украине погиб высокопоставленный офицер армии РФУбивал украинцев и сам был ликвидирован: на войне в Украине погиб высокопоставленный офицер армии РФ
Блок рекламы


Похожие новости
Армия РФ за два месяца убила в Мариуполе вдвое больше людей, чем фашисты за два года оккупации городаАрмия РФ за два месяца убила в Мариуполе вдвое больше людей, чем фашисты за два года оккупации города
Проблему дефицита горючего правительство решит в течение одной-двух недель, – ЗеленскийПроблему дефицита горючего правительство решит в течение одной-двух недель, – Зеленский
На Харьковщине в результате роSSийских обстрелов в течение суток погиб один человекНа Харьковщине в результате роSSийских обстрелов в течение суток погиб один человек
За два месяца войны государственных наград удостоили 9 тысяч 781 защитника Украины — ЗеленскийЗа два месяца войны государственных наград удостоили 9 тысяч 781 защитника Украины — Зеленский
На Херсонщине 58 детей-сирот прячутся более месяца в подвале местной церкви, – ДенисоваНа Херсонщине 58 детей-сирот прячутся более месяца в подвале местной церкви, – Денисова
Два месяца войны: Киев стоит, Зеленский и правительство у власти — БайденДва месяца войны: Киев стоит, Зеленский и правительство у власти — Байден
За два месяца полномасштабной войны РоSSия потеряла около 21 800 человек - ГенштабЗа два месяца полномасштабной войны РоSSия потеряла около 21 800 человек - Генштаб
Подоляк: переговоры по гарантиям безопасности для Украины завершатся в течение неделиПодоляк: переговоры по гарантиям безопасности для Украины завершатся в течение недели
Украина может завершить переговоры с потенциальными гарантами безопасности в течение недели — ПодолякУкраина может завершить переговоры с потенциальными гарантами безопасности в течение недели — Подоляк
США способны поставлять Украине вооружение в течение длительного времени – БайденСША способны поставлять Украине вооружение в течение длительного времени – Байден
Последние новости
Подгружаем последние новости