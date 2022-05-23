Экс-премьер Финляндии предостерег, что летом появится усталость от войны в Украине

По его мнению, европейцы раньше потеряют интерес к роSSийским угрозам, чем американцы, информирует ZN.ua.

Экс-премьер Финляндии предостерег, что летом появится усталость от войны в Украине
© Сергей Нужненко / Радио Свобода
Сейчас Украина пользуется широкой глобальной поддержкой в ее обороне от агрессии РоSSии. Однако, по мнению экс-премьера Финляндии Александра Стубба, очень скоро ситуация может измениться.
«Мы приближаемся к моменту так называемой «усталости от войны!». Мы теряем ту эмоциональную интенсивность, которая у нас была все это время. Но солидарность, единство, эта чрезвычайная способность ЕС быстро принимать решения, которого мы никогда раньше не видели – все это летом начнет исчезать. Многие начинают больше смотреть на собственную ситуацию. Инфляция растет, цены на топливо становятся все выше, продукты дорожают, к тому же миллионы беженцев прибывают в Европу», - сказал он во время Всемирного экономического форума в Давосе.
Стубб предостерег, что нельзя сокращать поддержку Украины из-за всех других болезненных вопросов. Хотя он допустил, что европейцы, по всей вероятности, скорее могут потерять это чувство солидарности, чем американцы или другие народы.

Анна Конюченко, ZN.ua

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