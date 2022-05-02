"Подгоняют прямо к дому": в Мариуполе тела вывозят в крематории на тех же грузовиках, что и "гуманитарку"

Мариуполь, руины, война

Оккупанты сначала привозят "гуманитарку", а затем на этих же грузовиках вывозят тела погибших в крематории.

РоSSийские оккупанты скрывают следы своих страшных преступлений, уничтожая тела погибших жителей Мариуполя в перевозных крематориях. Более того, тела по всему городу собирают и грузят в машины, на которых привозят свою "гуманитарные подачки". Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"То есть, те же грузовики, которые завозят "гуманитарные подачки" в Мариуполь на обратном пути загружаются телами погибших. В случае большой скупки в одном здании грузовик подгоняют прямо к дому. В случае отсутствия большого скопления – погрузка страшным грузом происходит в продуктовых складах возле Метро, где и проходит упаковка тел погибших", - рассказал Андрющенко.

Мариуполь

По его словам, есть предварительная информация о том, что такие набитые телами грузовики ездят в оккупированный Харцызск, где стоит мобильный крематорий. "Но мы продолжаем уточнять эту информацию", - уточнил советник мэра.


Галина Струс, politeka.net

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Украина может подать заявку в НАТО: глава Пентагона сделал заявление о будущей победеУкраина может подать заявку в НАТО: глава Пентагона сделал заявление о будущей победе
ВСУ уничтожили роSSийского разведчика с псевдо "Путин"ВСУ уничтожили роSSийского разведчика с псевдо "Путин"
За минувшую ночь было совершено 35 авиаударов по заводу "Азовсталь", пострадали гражданскиеЗа минувшую ночь было совершено 35 авиаударов по заводу "Азовсталь", пострадали гражданские
Убивал украинцев и сам был ликвидирован: на войне в Украине погиб высокопоставленный офицер армии РФУбивал украинцев и сам был ликвидирован: на войне в Украине погиб высокопоставленный офицер армии РФ
Беларусь стягивает военную технику к границе с Польшей: что происходитБеларусь стягивает военную технику к границе с Польшей: что происходит
Блок рекламы


Похожие новости
В Мариуполе ввели информационную блокаду: люди верят, что солдаты рф маршируют по КрещатикуВ Мариуполе ввели информационную блокаду: люди верят, что солдаты рф маршируют по Крещатику
«Спорткомплекс превратился в ритуальный зал»: в рф начали рассылать тела военных по домам«Спорткомплекс превратился в ритуальный зал»: в рф начали рассылать тела военных по домам
Полк "Азов" показал видео эвакуации людей в Мариуполе"Полк "Азов" показал видео эвакуации людей в Мариуполе"
В Мариуполе сегодня возможна эвакуация мирного населенияВ Мариуполе сегодня возможна эвакуация мирного населения
Армия РФ за два месяца убила в Мариуполе вдвое больше людей, чем фашисты за два года оккупации городаАрмия РФ за два месяца убила в Мариуполе вдвое больше людей, чем фашисты за два года оккупации города
В Мариуполе войска РФ заселяют в дома беженцев неизвестных людейВ Мариуполе войска РФ заселяют в дома беженцев неизвестных людей
Мир готов помочь спасти людей в Мариуполе, но РФ отвергает все предложения, - ПодолякМир готов помочь спасти людей в Мариуполе, но РФ отвергает все предложения, - Подоляк
"Это происходит в Мариуполе, в 21 веке": оккупанты заставляют жителей сдирать татуировки камнями"Это происходит в Мариуполе, в 21 веке": оккупанты заставляют жителей сдирать татуировки камнями
За время полномасштабной войны "Азов" уничтожил в Мариуполе по меньшей мере 1157 оккупантов и 49 танковЗа время полномасштабной войны "Азов" уничтожил в Мариуполе по меньшей мере 1157 оккупантов и 49 танков
Пребывание в Мариуполе без справки о фильтрации становится невозможным – мэрияПребывание в Мариуполе без справки о фильтрации становится невозможным – мэрия
Последние новости
Подгружаем последние новости