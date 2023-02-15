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2023-02-15
Справу терориста Безлера спрямовано до суду
Бойовик знущався з громадян України в окупації.
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Прокуратура Автономної республіки Крим та міста Севастополь спрямувала до суду обвинувачення стосовно учасника російської агресії Ігора Безлера з позивним "Бєс", причетного до катування українців у тимчасово окупованому Криму та на Донбасі. Про це повідомила у
"Прокуратура автономії скерувала до суду обвинувальний акт стосовно громадянина рф, який причетний до катування українців у Криму. Він був активним учасником подій окупації півострова, а пізніше став одним із ватажків незаконного збройного формування рф, яке діяло на Донеччині", - йдеться у повідомленні.
Віталій Кононученко, ZN.ua