Справу терориста Безлера спрямовано до суду

Бойовик знущався з громадян України в окупації.

Справу терориста Безлера спрямовано до суду
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Прокуратура Автономної республіки Крим та міста Севастополь спрямувала до суду обвинувачення стосовно учасника російської агресії Ігора Безлера з позивним "Бєс", причетного до катування українців у тимчасово окупованому Криму та на Донбасі. Про це повідомила у Telegram прокуратура АРК та м. Севастополь.

"Прокуратура автономії скерувала до суду обвинувальний акт стосовно громадянина рф, який причетний до катування українців у Криму. Він був активним учасником подій окупації півострова, а пізніше став одним із ватажків незаконного збройного формування рф, яке діяло на Донеччині", - йдеться у повідомленні.


Віталій Кононученко, ZN.ua





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