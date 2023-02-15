Справу терориста Безлера спрямовано до суду

Прокуратура Автономної республіки Крим та міста Севастополь спрямувала до суду обвинувачення стосовно учасника російської агресії Ігора Безлера з позивним "Бєс", причетного до катування українців у тимчасово окупованому Криму та на Донбасі. Про це повідомила у Telegram прокуратура АРК та м. Севастополь.

"Прокуратура автономії скерувала до суду обвинувальний акт стосовно громадянина рф, який причетний до катування українців у Криму. Він був активним учасником подій окупації півострова, а пізніше став одним із ватажків незаконного збройного формування рф, яке діяло на Донеччині", - йдеться у повідомленні.