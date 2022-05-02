РоSSия является правонаследником идеологии нацизма – Подоляк

РоSSия пытается оправдать массовые убийства украинцев.

Антисемитские заявления министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова являются свидетельством того, что РоSSия является правонаследником идеологии нацизма, считает советник рукводителя офиса президента Михаил Подоляк.

“Откровенно антисемитские заявления Лаврова, обвинения евреев во Второй мировой войне и Холокосте – еще одно свидетельство того, что именно РоSSия является правонаследником нацистской идеологии”, - твитнул он в понедельник.

Он добавил, что попыткой переписать историю, Кремль ищет аргументы для оправдания массового убийства украинцев.

“РоSSия неадекватно оценивает мир и свое место в нем, обвиняет еврейский народ в провоцировании войны, пересматривает мировую историю в пользу нацизму и праву на убийство, расширяет военный арсенал, не гнушаясь технологиями терроризма и геноцида”, - написал Подоляк.

Відверті антисемітські заяви #Лаврова, звинувачення євреїв у WWII й Голокості – ще одне свідчення, що саме Росія є правонаступником нацистської ідеології. Намагаючись переписати історію, Москва просто шукає аргументи для виправдання масових убивств українців. (1/2)

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) May 2, 2022


Александр Хребет, ZN.ua

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