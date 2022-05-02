Декоммунизация Европы: В странах ЕС сносят советские памятники – фото

Реакцией европейских стран Европы на полномасштабную войну РоSSии против Украины стали не только санкции против РФ , финансовая и военная помощь Киеву , но и снос статуй и мемориалов, прославлявших СССР и Красную армию.

В Киеве демонтировали скульптуру, которая символизировала "воссоединение Украины и РоSSии". В Латвии убрали памятный камень Красной Армии. Там убрали пять памятных камней, установленных в честь Красной Армии в регионе. Камень Мадлиена был первым из них, пишет " Радшо Свобода ".

В Польше снесли памятник в селе Гарнцерско. Перед этим с него сняли табличку, которую до этого облили красной краской. Там была надпись: "Вечная слава героям, погибшим за честь и независимость Советской Родины". Советская армия оккупировала Польшу после того, как выбила войска Вермахта. Большинство поляков рассматривают это как темный период в своей истории. Свою независимость Польша восстановила в 1989 году.

Также был демонтирован памятник на кладбище в Кошалине. На мемориале из песчаника был изображён советский солдат, которого обнимает девушка с голубем в руке.