Декоммунизация Европы: В странах ЕС сносят советские памятники – фото

Кроме Украины некоторые памятники убрали в Латвии и Польше

Декоммунизация Европы: В странах ЕС сносят советские памятники – фото
© Скриншот Youtube

Реакцией европейских стран Европы на полномасштабную войну РоSSии против Украины стали не только санкции против РФ, финансовая и военная помощь Киеву, но и снос статуй и мемориалов, прославлявших СССР и Красную армию.

В Киеве демонтировали скульптуру, которая символизировала "воссоединение Украины и РоSSии". В Латвии убрали памятный камень Красной Армии. Там убрали пять памятных камней, установленных в честь Красной Армии в регионе. Камень Мадлиена был первым из них, пишет "Радшо Свобода".

В Польше снесли памятник в селе Гарнцерско. Перед этим с него сняли табличку, которую до этого облили красной краской. Там была надпись: "Вечная слава героям, погибшим за честь и независимость Советской Родины". Советская армия оккупировала Польшу после того, как выбила войска Вермахта. Большинство поляков рассматривают это как темный период в своей истории. Свою независимость Польша восстановила в 1989 году.

Также был демонтирован памятник на кладбище в Кошалине. На мемориале из песчаника был изображён советский солдат, которого обнимает девушка с голубем в руке.

Президент Института национальной памяти Польши посетил снос памятника в Хжовицах и заявил: "Нет места для мемориалов и символов, публично обозначенных красной звездой в свободной, независимой и демократической Польше, ни в свободной Европе".


Александр Хребет, ZN.ua

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