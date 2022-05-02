Оккупанты придумали маскировку, чтобы скрыть потери: семьям приезжает "полуразложенный груз 200"
Такой подход к транспортировке умерших захватчиков значительно увеличивает срок доставки.
В рядах путинской армии научились скрывать огромные потери, чтобы не вызывать протестов и вопросов у простых россиян. Так, трупы роSSийских солдат везут ночью и только небольшими партиями. Об этом говорится в новых перехватах СБУ, которые удалось сделать в Запорожской области.
Так, в ходе беседы один из захватчиков интересуется у товарища, не отправлял ли он Макеевича, потому что "жена переживает, что его уже шесть дней везут". Тот отвечает, мол "200-го", предварительно, уже "привезли сегодня и должны опознать".
"Да их маленькими пачками везут, чтобы народ не оху*вал. И ночью. Понимаешь? Вот что", – объясняет оккупант и спрашивает, как там его товарищ.
В СБУ подчеркнули, что такой подход к транспортировке умерших захватчиков значительно увеличивает срок доставки. Поэтому иногда их родственникам приезжает уже "полуразложенный груз 200", который нужно дополнительно идентифицировать.