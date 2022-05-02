Оккупанты придумали маскировку, чтобы скрыть потери: семьям приезжает "полуразложенный груз 200"

оккупанты, роSSийские солдаты, роSSийские войска

Такой подход к транспортировке умерших захватчиков значительно увеличивает срок доставки.

В рядах путинской армии научились скрывать огромные потери, чтобы не вызывать протестов и вопросов у простых россиян. Так, трупы роSSийских солдат везут ночью и только небольшими партиями. Об этом говорится в новых перехватах СБУ, которые удалось сделать в Запорожской области.

Так, в ходе беседы один из захватчиков интересуется у товарища, не отправлял ли он Макеевича, потому что "жена переживает, что его уже шесть дней везут". Тот отвечает, мол "200-го", предварительно, уже "привезли сегодня и должны опознать".

"Да их маленькими пачками везут, чтобы народ не оху*вал. И ночью. Понимаешь? Вот что", – объясняет оккупант и спрашивает, как там его товарищ.

В СБУ подчеркнули, что такой подход к транспортировке умерших захватчиков значительно увеличивает срок доставки. Поэтому иногда их родственникам приезжает уже "полуразложенный груз 200", который нужно дополнительно идентифицировать.


Александра Павленко, politeka.net

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Украина может подать заявку в НАТО: глава Пентагона сделал заявление о будущей победеУкраина может подать заявку в НАТО: глава Пентагона сделал заявление о будущей победе
ВСУ уничтожили роSSийского разведчика с псевдо "Путин"ВСУ уничтожили роSSийского разведчика с псевдо "Путин"
Оккупанты уже потеряли в войне против Украины почти 22 тыс. военныхОккупанты уже потеряли в войне против Украины почти 22 тыс. военных
За минувшую ночь было совершено 35 авиаударов по заводу "Азовсталь", пострадали гражданскиеЗа минувшую ночь было совершено 35 авиаударов по заводу "Азовсталь", пострадали гражданские
Убивал украинцев и сам был ликвидирован: на войне в Украине погиб высокопоставленный офицер армии РФУбивал украинцев и сам был ликвидирован: на войне в Украине погиб высокопоставленный офицер армии РФ
Блок рекламы


Похожие новости
Оккупанты обстреляли Одессу — уже в третий раз за неделю они пытаются разрушить мост возле ЗатокиОккупанты обстреляли Одессу — уже в третий раз за неделю они пытаются разрушить мост возле Затоки
Оккупанты подсунули своего шпиона в Генштаб ВСУ: Арестович сообщил, какая судьба его ждалаОккупанты подсунули своего шпиона в Генштаб ВСУ: Арестович сообщил, какая судьба его ждала
Новые "грузы 200" и более 2,5 тысяч подбитых бронемашин: потери РФ в Украине на 2 маяНовые "грузы 200" и более 2,5 тысяч подбитых бронемашин: потери РФ в Украине на 2 мая
Оккупанты разворачивают системы ПВО на Луганщине и Запорожье – Генштаб.Оккупанты разворачивают системы ПВО на Луганщине и Запорожье – Генштаб.
Захватчики безуспешно штурмуют Гуляйполе, терпят значительные потери – Запорожская ОВАЗахватчики безуспешно штурмуют Гуляйполе, терпят значительные потери – Запорожская ОВА
РоSSия пытается выйти на границы Херсонской области, чтобы наступать на Кривой Рог и Николаев – ГенштабРоSSия пытается выйти на границы Херсонской области, чтобы наступать на Кривой Рог и Николаев – Генштаб
Основные усилия оккупанты сосредоточили на Криворожском направлении – ГенштабОсновные усилия оккупанты сосредоточили на Криворожском направлении – Генштаб
Обстрел Николаевской области: оккупанты уничтожили около 600 килограммов удобренийОбстрел Николаевской области: оккупанты уничтожили около 600 килограммов удобрений
Оккупанты уничтожили два зернохранилища на ДнепропетровщинеОккупанты уничтожили два зернохранилища на Днепропетровщине
Оккупанты сбрасывали на Чернигов агитлистовки времен Второй чеченской войны - ПтушкинОккупанты сбрасывали на Чернигов агитлистовки времен Второй чеченской войны - Птушкин
Последние новости
Подгружаем последние новости