Зеленский заявил, что началась эвакуация из "Азовстали" (обновлено)

ООН подтвердила, что сейчас идет операция по эвакуации.

РоSSийские оккупанты вывезли более 50 гражданских жителей с прилегающей к заводу «Азовсталь» территории.

Об этом сообщает Reuters.

Людей увезли в оккупированный поселок Безымянное Донецкой области. Их везли на автобусах с украинскими номерами в сопровождении конвоя военных россии и автомобилей с символикой ООН .

Также Организация Объединенных Наций подтвердила, что сейчас идет операция по эвакуации гражданских людей из «Азовстали» в Мариуполе.

Пресс-секретарь ООН по гуманитарным вопросам Савиано Абреу сказал, что людей пытаются вывезти совместно с Международным комитетом Красного Креста и в координации с украинскими и роSSийскими чиновниками. Он назвал ситуацию «очень сложной» и сказал, что не будет сообщать больше подробностей, сообщает Радио Свобода.

Обновлено. Президент Владимир Зеленский подтвердил, что проходит эвакуация из "Азовстали".

"Началась эвакуация гражданских из Азовстали. Первая группа примерно из 100 человек уже направляется на подконтрольную территорию. Завтра будем встречать их в Запорожье. Спасибо нашей команде! Сейчас они вместе с представителями #ООН работают над эвакуацией остальных гражданских с территории завода", - написал в Twitter Зеленский.

Розпочалася евакуація цивільних з Азовсталі. Перша група приблизно зі 100 осіб уже прямує на підконтрольну територію. Завтра зустрічатимемо їх у Запоріжжі. Дякую нашій команді! Нині вони, разом з представниками #ООН , працюють над евакуацією решти цивільних із території заводу. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 1, 2022

"Частичная эвакуация мирных жителей из «Азовстали» прошла успешно. Более 100 украинцев, среди которых дети, женщины, пожилые люди наконец в безопасности", - заявил Давид Арахамия.

Напомним, что утром 1 мая Мариупольский горсовет сообщил, что в воскресенье возможна эвакуация мирного населения в Запорожье. Сбор был назначен в 16:00 возле ТРЦ «ПортCity».

30 апреля эвакуационная колонна забрала из "Азовстали" в Мариуполе первых гражданских и не забрала раненых украинских военных.

Мэр Мариуполя подчеркнул, что на "Азовстали" остаются сотни мирных жителей. На заводе почти нет пищи, воды, лекарств.