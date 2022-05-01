Зеленский заявил, что началась эвакуация из "Азовстали" (обновлено)

Людей увезли в оккупированный поселок Безымянное Донецкой области. Их везли на автобусах с украинскими номерами в сопровождении конвоя военных россии и автомобилей с символикой ООН.
Также Организация Объединенных Наций подтвердила, что сейчас идет операция по эвакуации гражданских людей из «Азовстали» в Мариуполе.
Пресс-секретарь ООН по гуманитарным вопросам Савиано Абреу сказал, что людей пытаются вывезти совместно с Международным комитетом Красного Креста и в координации с украинскими и роSSийскими чиновниками. Он назвал ситуацию «очень сложной» и сказал, что не будет сообщать больше подробностей, сообщает Радио Свобода.
Обновлено. Президент Владимир Зеленский подтвердил, что проходит эвакуация из "Азовстали".
"Началась эвакуация гражданских из Азовстали. Первая группа примерно из 100 человек уже направляется на подконтрольную территорию. Завтра будем встречать их в Запорожье. Спасибо нашей команде! Сейчас они вместе с представителями #ООН работают над эвакуацией остальных гражданских с территории завода", - написал в Twitter Зеленский.
Розпочалася евакуація цивільних з Азовсталі. Перша група приблизно зі 100 осіб уже прямує на підконтрольну територію. Завтра зустрічатимемо їх у Запоріжжі. Дякую нашій команді! Нині вони, разом з представниками #ООН, працюють над евакуацією решти цивільних із території заводу.