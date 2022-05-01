Войска РФ обстреляли окрестности Николаева кассетными боеприпасами

Информация о пострадавших пока не поступала.

Войска РФ обстреляли окрестности Николаева кассетными боеприпасами
© ОК Юг

РоSSийские войска ночью в воскресенье, 1 мая, обстреляли окрестности Николаева кассетными снарядами, информирует Оперативное командование "Юг" в Facebook.

"Во дворах мирных жители разрывались кассетные боеприпасы от РСЗО «Ураган». Повреждены частные дома и дворы. Враг продолжает терроризировать мирных жителей Николаевской области в темное время суток, расстреливая спящие населенные пункты запрещенными кассетными боеприпасами.

Информация о пострадавших пока не поступала.

В ОК "Юг" призывают не приближаться и не касаться подозрительных или неизвестных предметов.


Анна Конюченко, ZN.ua

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