Москва уничтожает на войне против Украины коренные народы, - заявление лидера эрзян в ООН
Регионами-лидерами по количеству погибших военных на тысячу населения являются Северная Осетия, Бурятия, Тува, Дагестан, Ингушетия, Чукотка и регион Идель-Урал.
Украинский общественный деятель, инязор эрзянского народа Сыресь Боляень поднял вопрос этноцида с высокой трибуны Организации Объединенных Наций.
Об этом сообщает сайт "Идель-Урал".
Выступая в составе делегации Украины, Боляень публично обвинил Москву в умышленном доведении до упадка национальных республик и мест компактного проживания коренных народов в РФ. Не имея других альтернатив, местная молодежь спасается от нищеты подписанием контракта на службу в армии и полиции.
"Пока мы обсуждаем мандат Форума, Кремль отправляет представителей моего и других коренных народов РоSSии уничтожать Украину. РоSSия не признает Декларацию ООН о правах коренных народов. А риторику о защите меньшинств использует только для захвата чужих земель. РоSSия давно не является федерацией, а тюрьмой народов, в которой уже девятый год удерживает также миллионы граждан Украины. РоSSийские оккупанты убивают украинцев, но и сами несут большие потери. Доля представителей коренных народов РоSSии в общем числе погибших интервентов непропорциональна высока. Она значительно превышает долю этих народов в структуре населения РоSSии. На это указывает как официальная роSSийская статистика, так и роSSийские ученые, в частности, Алексей Малашенко и Ахмет Ярликапов", – заявил Боляень на 21-й сессии Постоянного форума ООН по коренным народам.
Он подчеркнул, что регионами-лидерами по количеству погибших военных на тысячу населения являются Северная Осетия, Бурятия, Тува, Дагестан, Ингушетия, Чукотка и регион Идель-Урал.
Напомним, в прошлом году Боляень выступил по квоте украинской делегации с обвинениями в адрес Москвы на XX сессии Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов.
Он передал Секретариату Постоянного форума ООН по коренным народам заявление о нарушении прав коренных народов в РФ. В документе обращается внимание ООН на политически мотивированное судебное преследование Татарского общественного центра, общественной организации "Башкорт" и запрет ее деятельности. Также перечисляются судебные процессы против лидеров татарского, ингусского, калмыцкого, черкесского и бурятского национальных движений.