Появилось видео уничтожения нацгвардейцами экипажа танка оккупантов
На месте происшествия были бойцы бригады быстрого реагирования НГУ.
Министерство внутренних дел Украины опубликовало видео, на котором украинские нацгвардейцы уничтожают вражеский экипаж танка.
Об этом сообщает пресс-центр МВД Украины.
На видео видно, как оккупанты идут в направлении своего танка. Но они так и не дошли. Их уничтожили буквально в нескольких шагах от танка.
"РоSSийские захватчики планировали отправиться на задачу, а вместо этого отправились в ад. Бригада быстрого реагирования продолжает работать и творить добро", – говорится в сообщении.
Напомним, что украинские защитники сбили над Днепропетровской областью вражеский беспилотник.
Еще один беспилотник россиян украинская ПВО сбила утром 1 мая над Одессой. РоSSияне активно используют БпЛА "Орлан" собственного производства, в частности, для осуществления разведки.