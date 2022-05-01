Появилось видео уничтожения нацгвардейцами экипажа танка оккупантов

Министерство внутренних дел Украины опубликовало видео, на котором украинские нацгвардейцы уничтожают вражеский экипаж танка.

Об этом сообщает пресс-центр МВД Украины.

На видео видно, как оккупанты идут в направлении своего танка. Но они так и не дошли. Их уничтожили буквально в нескольких шагах от танка.

"РоSSийские захватчики планировали отправиться на задачу, а вместо этого отправились в ад. Бригада быстрого реагирования продолжает работать и творить добро", – говорится в сообщении.

Напомним, что украинские защитники сбили над Днепропетровской областью вражеский беспилотник.

Еще один беспилотник россиян украинская ПВО сбила утром 1 мая над Одессой. РоSSияне активно используют БпЛА "Орлан" собственного производства, в частности, для осуществления разведки.