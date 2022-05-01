Журналисты нашли двух сыновей Путина. Оба родили после вторжения в Украину

РоSSия вторглась в Украину в 2014 году.

Журналисты нашли двух сыновей Путина. Оба родили после вторжения в Украину
© Официциальный сайт Кремля

У роSSийского диктатора Владимира Путина в 2015 и 2019 годах родились двое сыновей. Один из них находится в Швейцарии, сообщила газета SonntagsZeitung в воскресенье.

Газета пишет, что матерью детей Путина является олимпийская чемпионка Алина Кабаева, которую называют супругой диктатора.

SonntagsZeitung сообщила об этом со ссылкой на врача, который, как утверждается, дважды принимал роды у Кабаевой. Журналисты говорят, что врач родилась в СССР и в юности дружила с Путиным, но иммигрировала в Швейцарию.

В 2015 году Кабаева родила мальчика в швейцарском Лугано. Тогда медиа называли отцом именно Путина, но Кремль все отрицал. Через четыре года Кабаева родила в Москве. Источники газеты говорят, что место рождения ребенка было «решением президента».

Ранее газета The Wall Street Journal недавно также писало о том, что Кабаева много времени проводила в Швейцарии в особняке «с высокими стенами и вертолетной площадкой».


Александр Хребет, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
"Полный пакет трусов": оккупант в разговоре похвастался, что успел взять"Полный пакет трусов": оккупант в разговоре похвастался, что успел взять
Украина может подать заявку в НАТО: глава Пентагона сделал заявление о будущей победеУкраина может подать заявку в НАТО: глава Пентагона сделал заявление о будущей победе
Подоляк предложил РФ спецраунд переговоров для спасения защитников МариуполяПодоляк предложил РФ спецраунд переговоров для спасения защитников Мариуполя
ВСУ уничтожили роSSийского разведчика с псевдо "Путин"ВСУ уничтожили роSSийского разведчика с псевдо "Путин"
Оккупанты уже потеряли в войне против Украины почти 22 тыс. военныхОккупанты уже потеряли в войне против Украины почти 22 тыс. военных
Блок рекламы


Похожие новости
РоSSия активизировала флот в Черном море после удара по острову ЗмеиныйРоSSия активизировала флот в Черном море после удара по острову Змеиный
Труханов ответил на угрозы путина по поводу 2 мая: "Начните с себя"Труханов ответил на угрозы путина по поводу 2 мая: "Начните с себя"
«В кремле ходит самый веселый»: стало известно, кто в рф сейчас второй после путина«В кремле ходит самый веселый»: стало известно, кто в рф сейчас второй после путина
Вторжение РоSSии в Украину: актуальная карта боевых действийВторжение РоSSии в Украину: актуальная карта боевых действий
МИД Германии озвучил условие упразднения антироSSийских санкций, но для Путина хороших новостей нетМИД Германии озвучил условие упразднения антироSSийских санкций, но для Путина хороших новостей нет
Поднялось оранжевое облако: Ким показал последствия удара оккупантов, что сейчас с воздухом в регионеПоднялось оранжевое облако: Ким показал последствия удара оккупантов, что сейчас с воздухом в регионе
В США рассказали, когда их дипломаты вернутся в УкраинуВ США рассказали, когда их дипломаты вернутся в Украину
После штурма украинских позиций в Луганской области выжили только семь роSSийских десантников, – ГайдайПосле штурма украинских позиций в Луганской области выжили только семь роSSийских десантников, – Гайдай
Байден не согласен: в США заговорили о бойкоте саммита G20 из-за путинаБайден не согласен: в США заговорили о бойкоте саммита G20 из-за путина
WP: После поражения в битве за Донбасс в Москве может начаться битва элитWP: После поражения в битве за Донбасс в Москве может начаться битва элит
Последние новости
Подгружаем последние новости