Журналисты нашли двух сыновей Путина. Оба родили после вторжения в Украину
РоSSия вторглась в Украину в 2014 году.
У роSSийского диктатора Владимира Путина в 2015 и 2019 годах родились двое сыновей. Один из них находится в Швейцарии, сообщила газета
Газета пишет, что матерью детей Путина является олимпийская чемпионка Алина Кабаева, которую называют супругой диктатора.
SonntagsZeitung сообщила об этом со ссылкой на врача, который, как утверждается, дважды принимал роды у Кабаевой. Журналисты говорят, что врач родилась в СССР и в юности дружила с Путиным, но иммигрировала в Швейцарию.
В 2015 году Кабаева родила мальчика в швейцарском Лугано. Тогда медиа называли отцом именно Путина, но Кремль все отрицал. Через четыре года Кабаева родила в Москве. Источники газеты говорят, что место рождения ребенка было «решением президента».
Ранее газета The Wall Street Journal недавно также писало о том, что Кабаева много времени проводила в Швейцарии в особняке «с высокими стенами и вертолетной площадкой».