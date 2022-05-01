Журналисты нашли двух сыновей Путина. Оба родили после вторжения в Украину

У роSSийского диктатора Владимира Путина в 2015 и 2019 годах родились двое сыновей. Один из них находится в Швейцарии, сообщила газета SonntagsZeitung в воскресенье.

Газета пишет, что матерью детей Путина является олимпийская чемпионка Алина Кабаева, которую называют супругой диктатора.

SonntagsZeitung сообщила об этом со ссылкой на врача, который, как утверждается, дважды принимал роды у Кабаевой. Журналисты говорят, что врач родилась в СССР и в юности дружила с Путиным, но иммигрировала в Швейцарию.

В 2015 году Кабаева родила мальчика в швейцарском Лугано. Тогда медиа называли отцом именно Путина, но Кремль все отрицал. Через четыре года Кабаева родила в Москве. Источники газеты говорят, что место рождения ребенка было «решением президента».

Ранее газета The Wall Street Journal недавно также писало о том, что Кабаева много времени проводила в Швейцарии в особняке «с высокими стенами и вертолетной площадкой».