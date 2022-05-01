?Украина расторгла соглашение с Россией по рыбному хозяйству

Кабинет министров принял постановление "О денонсации Соглашения между правительством Украины и правительством РФ о сотрудничестве в области рыбного хозяйства".

Об этом сообщило Министерство аграрной политики и продовольствия.

Отмечается, что война РоSSии против Украины коренным образом изменила сферу действия обязательств, подлежащих исполнению согласно соглашению от 24 сентября 1992 года между правительствами Украины и РоSSии о сотрудничестве в области рыбного хозяйства.

"В таких условиях предусмотренные Соглашением цели, в частности, в части мер по управлению морскими живыми ресурсами, в пределах экономических зон и континентального шельфа, поруганы государством-агрессором, а инструменты для их достижения не могут быть реализованы в дальнейшем", - отметили в Минагрополитике.

Напомним, в конце марта правительство приняло постановление "О денонсации соглашений в области образования и науки с РФ ". Также недавно Кабмин расторг соглашение между Украиной и РФ об избежании двойного налогообложения доходов и имущества и предотвращении уклонений от уплаты налогов. А еще – денонсировал соглашение о научно-техническом сотрудничестве.

22 марта Украина расторгла соглашения с роSSийскими авторскими организациями.