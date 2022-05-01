В Запорожье напомнили, что скоро начнется усиленный комендантский час

Секретарь горсовета отметил, что возможны провокации в связи с поминальными днями.

В Запорожской области комендантский час 1 мая начнется в 17:00.

Об этом сообщил в Телеграме секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.

Куртев призвал граждан быть сознательными и не нарушать комендантский час, потому что и без таких нарушителей у правоохранителей сейчас много работы. Только за минувшие сутки во время комендантского часа поймали 18 человек, нарушавших режим.

"Не забывайте о том, что комендантский час сегодня начинается в пять часов вечера. Прошу вас оставаться в это время дома. Помните, что на улицах города ведется усиленное патрулирование", – обратился к жителям Запорожья Куртев.

Кроме того, секретарь горсовета отметил, что возможны провокации из-за поминальных дней. Поэтому он призвал жителей или воздержаться от посещения кладбищ сегодня или хотя бы не устраивать угощений возле могил.

Ранее сообщалось, что в Запорожской области продлят продолжительность комендантского часа 1 и 2 мая. Комендантский час начнется в 17 часов 1 мая и продлится до 5 утра 2 мая.

28 апреля в Пентагоне сообщили, что часть роSSийских войск начала отходить от Мариуполя и двигается в направлении Запорожской области.