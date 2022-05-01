Лидер оппозиции Германии приедет в Киев, – Bild

Лидер оппозиционной партии Германии ХДС Фридрих Мерц в понедельник отправится в Киев . Он станет одним из первых немецких политиков, посетивших Украину во время полномасштабного вторжения РоSSии, пишет Bild.

"Между тем все громче звучит требование о том, чтобы канцлер Олаф Шольц также приехал в Киев . В лучшем случае – со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Однако пока планов на этот счет нет", – отметили журналисты.

Христианско-демократический союз, или ХДС, – это партия, которую представляла многолетний канцлер Германии Ангела Меркель. После смены власти Мерц возглавил партию в январе 2022 года. В январе, еще до полномасштабного наступления РоSSии, Мерц призвал правительство Германии не блокировать поставки вооружения украинцам.