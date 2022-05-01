Германия поддерживает введение эмбарго на роSSийскую нефть - dpa

Правительство Германии поддерживает планы стран ЕС по введению запрета на импорт роSSийской нефти. Во время последних предварительных переговоров по шестому пакету санкций Берлин однозначно высказался за введение эмбарго. Об этом со ссылкой на правительственные источники сообщает агентство DPA, передает DW.

Причиной изменения курса Берлина являются успехи в поиске альтернативных поставщиков нефти. Несколько дней назад министр экономики Роберт Габек объявил, что Германии удалось за восемь недель существенно снизить зависимость от роSSийской нефти – с 35 до начала войны до 12 процентов.

Ранее Министр финансов Германии Кристиан Линднер подтвердил, что Германия не будет платить за роSSийский газ в рублях.