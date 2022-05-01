Жителей северных и восточных районов Харькова призывают не выходить из укрытый - ОВА

Харьковчан и жителей области просят не терять бдительность, информирует ZN.ua.

Жителей северных и восточных районов Харькова призывают не выходить из укрытый - ОВА
© Олег Синегубов/Telegram

РоSSия продолжает обстреливать Салтовку в Харькове. ОВА просит жителей не покидать укрытия весь день.

"В связи с интенсивными обстрелами Салтовки Департамент гражданской защиты населения ХОВА призывает жителей северных и восточных районов Харькова не выходить из укрытия в течение всего дня. Даже при отсутствии воздушной тревоги", - сообщает пресс-служба ОВА.

Вчера РоSSия трижды обстреляла Харьков из артиллерии и реактивных систем залпового огня. Ранение получил один человек, сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

"Пострадали Салтовка, Пятихатки, район аэропорта... Враг снизил интенсивность обстрелов, это заслуга ВСУ, которые освобождают населенные пункты Харьковщины от оккупации. В том числе и те, откуда россияне обстреливали жилые кварталы Харькова", - написал Синегубов в телеграм-канале.

Он призвал харьковчан и жителей Харьковской области не терять бдительность.

"Не стоит терять бдительность. Буквально несколько часов назад оккупанты снова обстреляли Дергачевскую громаду, есть 1 пострадавший", - написал Синегубов.


Александр Хребет, ZN.ua

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