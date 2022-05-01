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2022-05-01
"Это заслуга ВСУ": враг резко уменьшил обстрелы Харькова, но расслабляться рано
За прошедшие сутки россияне обстреляли Харьков трижды — из артиллерии и реактивных систем залпового огня.
«Пострадали Салтовка, Пятихатки, район аэропорта», – сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Также есть 1 пострадавший в Балаклейском районе.
«Враг уменьшил интенсивность обстрелов, это заслуга ВСУ, освобождающих населенные пункты Харьковщины от оккупации. В том числе и те, откуда россияне обстреливали жилые кварталы Харькова. Но не стоит терять бдительность. Буквально несколько часов назад оккупанты снова обстреляли Дергачевскую громаду, есть 1 пострадавший», — предупредил Синегубов.
Алексей Ионов, politeka.net