Воины батальона "Сармат" отразили атаку РоSSии на Донецком направлении. Видео штаба ООС

Защитники уничтожили танк и огневые силы роSSийских оккупантов.

Воины батальона "Сармат" отразили наступление РоSSии на Донецком направлении. Атаке предшествовал ночной обстрел из минометов, танков, артиллерии и гранатометов, сообщили на странице Операции Объединенных сил в Facebook.

После обстрелов утром россияне погнали бронетехнику и пехоту.

"Украинские воины решительно встретили захватчиков огнем из противотанковых средств, минометов и стрелкового оружия. В результате сражения был уничтожен один роSSийский танк, огневые средства и живая сила противника", - отметили в штабе ООС.

Напомним, украинские защитники за 30 апреля отразили девять вражеских атак на Донецком и Луганском направлениях. Они уничтожили два Су-25, четыре беспилотника, 8 танков и 24 боевых бронированных машины.

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