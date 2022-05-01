Воины батальона "Сармат" отразили атаку РоSSии на Донецком направлении. Видео штаба ООС
Защитники уничтожили танк и огневые силы роSSийских оккупантов.
Воины батальона "Сармат" отразили наступление РоSSии на Донецком направлении. Атаке предшествовал ночной обстрел из минометов, танков, артиллерии и гранатометов, сообщили на странице Операции Объединенных сил в Facebook.
После обстрелов утром россияне погнали бронетехнику и пехоту.
"Украинские воины решительно встретили захватчиков огнем из противотанковых средств, минометов и стрелкового оружия. В результате сражения был уничтожен один роSSийский танк, огневые средства и живая сила противника", - отметили в штабе ООС.
Напомним, украинские защитники за 30 апреля отразили девять вражеских атак на Донецком и Луганском направлениях. Они уничтожили два Су-25, четыре беспилотника, 8 танков и 24 боевых бронированных машины.