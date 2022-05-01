Шуляк ответила на обвинения архитекторов по закону о компенсациях за разрушенное жилье

Глава правящей партии заявила, что никакие процедуры оформления проектной документации не изменяются, а критики занимаются манипуляциями, информирует ZN.ua.

Шуляк ответила на обвинения архитекторов по закону о компенсациях за разрушенное жилье
© Политическая партия «Слуга Народа»

Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк объяснила, почему в рамках законопроекта №7198 - о компенсации за повреждение или уничтожение недвижимости в результате агрессии РоSSии, архитекторы - а именно они ответственны за проектную документацию и качество построенных объектов - выпали из контекста закона, тогда как застройщики стали его ключевым бенефициаром. Во время интервью Инне Ведерниковой для ZN.UA она ответила на критику оппонентов о том, что "выплачивать средства непосредственно строительным компаниям без проекта - это нарушение законодательства, установившейся логики создания объектов и потенциальное хищение бюджетных средств".

"С представителями архитектурного сообщества мы на связи 24/7. Архитекторы, инженеры-проектировщики, инженеры-консультанты, эксперты, технические специалисты, которые обследуют здания… Я за все время своей профессиональной деятельности на строительном рынке не общалась так интенсивно с представителями отрасли, как сейчас. По сути ничего нового не происходит. Есть специалисты, которые только говорят и советуют, а есть те, которые все время работают. Вот тем, кто работает, как раз некогда писать посты, не разбираясь в теме, но они готовы ехать в Бучу и бесплатно делать там любые работы, включая разбор завалов", - отметила Шуляк.

По ее мнению, "просто надо понимать, что Национальный союз архитекторов Украины - это далеко не все архитектурное сообщество нашей страны". Глава СН объясняет, что в Украине более пяти тысяч архитекторов, а членами союза чуть более 500. архитекторов просто панически боится остаться без возможности доступа к бюджетным деньгам. Потому что научились работать только с бюджетными деньгами. Потому что в бюджетных проектах можно выстраивать схемы по постоянному поднятию цены за свои услуги. Обычным людям очень трудно разобраться, что в этой игре является настоящим, а что — завуалированным. И мы как депутаты пока проигрываем, потому что у нас нет ни времени, ни ресурсов заниматься пиаром, «заряжать» СМИ, бегать по разным сообществам с криками «зрада» и прочим. Мы сейчас вышли с жизненно важным для сотен тысяч людей законопроектом, и все, кто думает не только о себе и своем кармане, — поддерживают, остальные занимаются демагогией".

Шуляк также разъяснила вопрос о проектной документации в рамках этого законопроекта.

" Я призываю вас не становиться жертвой такой глубокой манипуляции, потому что законопроект не меняет никакие процедуры в строительстве вообще. Любой объект в рамках законопроекта пройдет ту же цепочку, что проходит и сейчас, и проходил в довоенное время. Начиная от сбора исходных данных на старте строительства (потом проектирование, экспертиза, получение разрешительной документации) и заканчивая самим строительством.

Я долго пыталась понять, о чем вообще речь? Хочется, чтобы в законе была отдельная норма о финансировании работ конкретных архитекторов? В то время как существующие процедуры по получению разрешительной документации никто не отменял. Как и оплату работы архитекторов. Предположим, что вы человек, потерявший жилье. Ну не захотите вы подписывать сто контрактов, включая застройщика, архитектора, инженера, эксперта et cetera! А нам кричат: «Заказчиком должен быть гражданин!». Да не может гражданин быть заказчиком, потому что он не знает и не понимает, с каким архитектурным бюро ему работать, где проводить экспертизу и какой застройщик качественный…Однако нас всех настойчиво заводят в какой-то круг небылиц, с одной стороны, подрывая веру в то, что делает власть. А с другой — раскачивая само архитектурное сообщество", — отметила Шуляк.


Виктория Хмилевская, ZN.ua

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