Поднялось оранжевое облако: Ким показал последствия удара оккупантов, что сейчас с воздухом в регионе

Поднялось оранжевое облако: Ким показал последствия удара оккупантов, что сейчас с воздухом в регионе

Враг нанес новый удар после предупреждения Генштаба ВСУ.

На Николаевщине оккупанты нанесли новый удар, в результате чего в воздух поднялось облако насыщенно оранжевого дыма. Об этом утром 1 мая сообщил и показал фото председатель Николаевской ОВА Виталий Ким в своем Телеграм-канале.

"Оккупанты против украинских удобрений", – написал он.

Со временем облако из рыжей превратилось в белое.

Специалисты проверили состав воздуха. По словам Кима, вредных примесей нет.

"Селитра/нитроаммофоска. Воздух чистый", – написал председатель Николаевской ОВА.

Отметим, утром 1 мая Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что оккупанты пытаются выйти на адмінмежу Херсонской области для создания благоприятных условий для наступления на Николаев и Кривой Рог.


Анна Вернигора, politeka.net

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