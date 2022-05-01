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2022-05-01
ВСУ снова накрыли остров Змеиный – уничтожены 42 оккупантов и техника
Кроме привычной военной техники уничтожена машина связи и серверная
© CNN
ВСУ снова разгромили группировку оккупантов на острове Змеиный. Об этом на ночь воскресения, 1 мая,
«Очередной атакой по вражеским объектам на Змеином разбиты три зенитные установки, зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10", а также машину связи – серверную с телекоммуникационным оборудованием», – говорится в сообщении ОК "Юг".
Кроме того, ВСУ уничтожили на Змеином 42 роSSийских военных. Можно предположить, что это вся находившаяся там группировка россиян.
Юлия Лавришин, ZN.ua