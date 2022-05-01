ВСУ снова накрыли остров Змеиный – уничтожены 42 оккупантов и техника

Кроме привычной военной техники уничтожена машина связи и серверная

ВСУ снова накрыли остров Змеиный – уничтожены 42 оккупантов и техника
© CNN

ВСУ снова разгромили группировку оккупантов на острове Змеиный. Об этом на ночь воскресения, 1 мая, сообщило Оперативное командование "Юг".

«Очередной атакой по вражеским объектам на Змеином разбиты три зенитные установки, зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10", а также машину связи – серверную с телекоммуникационным оборудованием», – говорится в сообщении ОК "Юг".

Кроме того, ВСУ уничтожили на Змеином 42 роSSийских военных. Можно предположить, что это вся находившаяся там группировка россиян.


Юлия Лавришин, ZN.ua

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