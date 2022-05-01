Отказываемся от советского оружия и переходим на натовское - Залужный

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сегодня провел очередной телефонный разговор с главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Военные обсудили поставки вооружения, боеприпасов и техники в Украину, ситуацию на востоке, а также перспективы украинской армии.

Как сообщил Залужный, одним из главных тезисов беседы с Милли стал переход ВСУ на использование вооружений НАТО уже в ближайшее время.

«Очень благодарен нашим партнерам за помощь, благодаря которой мы продолжаем защищать Украину и весь цивилизованный мир, свободу и демократию. Мы обсудили с моим американским коллегой перспективную модель Вооруженных Сил Украины. Очевидно, мы вынуждены отказываться от советского оружия и техники и переходить на натовские образцы. И чем раньше начнем этот процесс, тем быстрее завершим», – говорится в заявлении Главнокомандующего ВСУ.