Отказываемся от советского оружия и переходим на натовское - Залужный

Главнокомандующий ВСУ отчитался о результатах разговора с американским генералом Марком Милли, информирует ZN.ua.

Отказываемся от советского оружия и переходим на натовское - Залужный
© Главнокомандующий ВС Украины / CinC AF of Ukraine (Валерий Залужный) / Facebook

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сегодня провел очередной телефонный разговор с главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Военные обсудили поставки вооружения, боеприпасов и техники в Украину, ситуацию на востоке, а также перспективы украинской армии.

Как сообщил Залужный, одним из главных тезисов беседы с Милли стал переход ВСУ на использование вооружений НАТО уже в ближайшее время.

«Очень благодарен нашим партнерам за помощь, благодаря которой мы продолжаем защищать Украину и весь цивилизованный мир, свободу и демократию. Мы обсудили с моим американским коллегой перспективную модель Вооруженных Сил Украины. Очевидно, мы вынуждены отказываться от советского оружия и техники и переходить на натовские образцы. И чем раньше начнем этот процесс, тем быстрее завершим», – говорится в заявлении Главнокомандующего ВСУ.


Александр Кричковский, ZN.ua

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