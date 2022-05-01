В Украине планируют создать онлайн-музей Ветерана
Цель проекта - рассказать миру правдивую историю Украины и ее защитников максимально доступным цифровым способом, информирует
Министерство по делам ветеранов Украины планирует создать интерактивный онлайн музей идентичности Ветерана. Об этом
Во время встречи был презентован соответствующий проект, главной целью которого является рассказать мировому сообществу об идентичности украинцев, а также раскрыть правдивую историю Украины и ее ветеранов-защитников доступным цифровым способом.
Заместитель министра по делам ветеранов по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Татьяна Калита подчеркнула, что инициатива по созданию онлайн-музея позволит лучше ознакомиться с важной исторической информацией молодому поколению.
«Это позволит миру воспринимать всю информацию о нас в доступной приемлемой форме. Особенно это касается современной молодежи, которая предпочитает цифровой контент - короткие тексты, видео, анимации, которые для них понятны. Также контент должен быть переведен на основные международные языки, что позволит безбарьерно донести всему миру информацию о том, как был сформирован Украинский Ветеран, какова его идентичность, кто такие Защитники и Защитницы», - отметила Калита в обращении к собравшимся.