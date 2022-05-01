В Украине планируют создать онлайн-музей Ветерана

Министерство по делам ветеранов Украины планирует создать интерактивный онлайн музей идентичности Ветерана. Об этом сообщила пресс-служба ведомства по итогам онлайн-встречи министра по делам ветеранов Украины Юлии Лапутиной и команды Минветеранов с представителями Всемирного конгресса украинцев.

Во время встречи был презентован соответствующий проект, главной целью которого является рассказать мировому сообществу об идентичности украинцев, а также раскрыть правдивую историю Украины и ее ветеранов-защитников доступным цифровым способом.

Заместитель министра по делам ветеранов по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Татьяна Калита подчеркнула, что инициатива по созданию онлайн-музея позволит лучше ознакомиться с важной исторической информацией молодому поколению.

«Это позволит миру воспринимать всю информацию о нас в доступной приемлемой форме. Особенно это касается современной молодежи, которая предпочитает цифровой контент - короткие тексты, видео, анимации, которые для них понятны. Также контент должен быть переведен на основные международные языки, что позволит безбарьерно донести всему миру информацию о том, как был сформирован Украинский Ветеран, какова его идентичность, кто такие Защитники и Защитницы», - отметила Калита в обращении к собравшимся.