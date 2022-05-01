69% деоккупированных населенных пунктов снова с полноценным самоуправлением, – Зеленский

Президент пообещал, что украинский флаг вернется везде, где он должен быть по праву.

В Украине в 69% деоккупированных населенных пунктов вернулось полноценное местное самоуправление. В освобожденных городах возобновляется подача электроэнергии, воды, газа и связи.

Об этом в обращении 30 апреля сообщил президент Владимир Зеленский.

"Делаем все, чтобы вернуть нормальную медицину, образовательные услуги, доступ к финансовым учреждениям. Восстанавливаем дороги. Конечно, впереди еще очень много работы. Оккупанты еще до сих пор на нашей земле и до сих пор не признают очевидного провала своей так называемой операции. Еще нужно воевать и направлять все силы, чтобы выгнать оккупантов.И мы это сделаем.Украина будет свободной.Будут освобождены и Херсон, и Новая Каховка, Мелитополь, Бердянск, Днепрорудное и все другие временно оккупированные города и общины, в которых оккупанты изображают из себя сейчас якобы «хозяев»", – заметил он.

Зеленский пообещал, что украинский флаг вернется везде, где он должен быть по праву. Вернется вместе с нормальной жизнью, которую РоSSия просто не способна обеспечить даже на своей собственной территории.

Президент добавил, что также подписал указ о награждении наших защитников – бойцов Национальной гвардии Украины. Государственными наградами отмечены 133 нацгвардейца, из них 11 – посмертно.

Напомним, по состоянию на сегодняшний день в деоккупированной Киевской области полностью или частично восстановлено предоставление услуг по централизованному водоснабжению в 119 из 123 населенных пунктов.