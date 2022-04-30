"Эвакуация из Мариполя началась, но о раненых, которым нужна помощь, пока речь не идет", — Азов

Заместитель командира полка «Азов» капитан Святослав Паламар прокомментировал ход эвакуации гражданских и раненых с завода «Азовсталь». По его словам, военнослужащие "Азова" вывезли 20 гражданских, которых удалось освободить из-под завалов, однако раненых, нуждающихся в помощи, не забирают. Соответствующее обращение было опубликовано в Telegram-канале отдельного отряда специального назначения "Азов".

"Всю ночь по территории завода работала ствольная вражеская артиллерия, которая вызывала новые завалы и новые разрушения. Режим тишины, который должен был начаться в 6:00, начался лишь в 11 часов. Да, это правда. По состоянию на сегодняшний день обе стороны придерживаются режима тишины. С 6 утра мы ожидали приезда эвакуационной колонны, которая приехала только в 18:25. По состоянию на 19:40 мы передали в условленное место 20 гражданских, которых удалось освободить из-под завалов. Это женщины и дети", - сказал Паламар.

Он отметил, что люди, согласно договоренностям, поедут в направлении Запорожья.

"По состоянию на сегодняшний день продолжается проведение специальной спасательной операции силами "Азова", где из-под завалов достают гражданских людей - женщин, пожилых людей, детей", - добавил заместитель командира полка «Азов».

Бойцы "Азова" надеются, что процесс эвакуации будет продолжаться и Украине удастся эвакуировать всех гражданских и раненых бойцов.

"О раненых - это люди, которые нуждаются в помощи, но нам неизвестно, почему именно их не забирают. Просим прогарантировать выезд не только гражданских, но и раненых военнослужащих, которым нужна медицинская помощь", - подчеркнул Паламар.