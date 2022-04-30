В Луганской области оккупанты захватили контейнеры с одеждой ВСУ, возможны провокации
Гайдай призвал людей быть бдительными.
В Луганской области роSSийские захватчики нашли одежду Вооруженных сил Украины, поэтому могут готовиться к провокациям.
Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.
«У нас есть подтвержденная информация, что россияне обнаружили несколько контейнеров с формой наших военных. Мы не можем сказать заранее, на какие провокации они готовы пойти. Чего мы только в Луганской области ни видели за время оккупации», – заявил Гайдай.
Поэтому руководитель Луганской ОВА призвал людей быть бдительными.
Напомним, что 30 апреля из Лисичанска представители украинской власти эвакуировали 35 жителей, среди которых дети, из Северодонецка – пятерых.
По словам Гайдая, роSSийские оккупанты в Луганской области хотят преодолеть оборону ВСУ на Попаснянском направлении, в Горной общине и в Рубежном.