В Луганской области оккупанты захватили контейнеры с одеждой ВСУ, возможны провокации

Гайдай призвал людей быть бдительными.

В Луганской области оккупанты захватили контейнеры с одеждой ВСУ, возможны провокации
Фото: luganskua.com

В Луганской области роSSийские захватчики нашли одежду Вооруженных сил Украины, поэтому могут готовиться к провокациям.

Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

«У нас есть подтвержденная информация, что россияне обнаружили несколько контейнеров с формой наших военных. Мы не можем сказать заранее, на какие провокации они готовы пойти. Чего мы только в Луганской области ни видели за время оккупации», – заявил Гайдай.

Поэтому руководитель Луганской ОВА призвал людей быть бдительными.

Напомним, что 30 апреля из Лисичанска представители украинской власти эвакуировали 35 жителей, среди которых дети, из Северодонецка – пятерых.

По словам Гайдая, роSSийские оккупанты в Луганской области хотят преодолеть оборону ВСУ на Попаснянском направлении, в Горной общине и в Рубежном.

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