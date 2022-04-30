Командование Воздушных сил отреагировало на статью в The Times о легендарном "Призраке Киева"

Герой Украины Степан Тарабалка не "Призрак Киева" и не сбил 40 самолетов.

Командование Воздушных сил отреагировало на статью в The Times о легендарном "Призраке Киева"
?Герой України Степан Тарабалка
Фото: facebook.com/kpszsu

Командование Воздушных сил ВСУ отреагировало на статью The Times, в которой утверждалось, что легендарный "Призрак Киева" – это Герой Украины майор Степан Тарабалка.

"В очередной раз просим украинское сообщество не пренебрегать элементарными правилами информационной гигиены, не выдавать желаемое за действительное, проверять источники информации, прежде чем ее распространять", - отметили в командовании ВС.

Как отмечается, Герой Украины Степан Тарабалка не "Призрак Киева" и не сбил 40 самолетов. 13 марта 2022 года майор Степан Тарабалка героически погиб в воздушном бою с превосходящими силами роSSийских оккупантов. Президент Украины присвоил летчику звание "Герой Украины" с вручением ордена "Золотая Звезда" посмертно.

"Призрак Киева – это супергерой-легенда, чью фигуру создали украинцы. Это скорее собирательный образ пилотов 40-й бригады тактической авиации Воздушных Сил, защищающих небо столицы. Которые внезапно появляются там, где их не ждут!", – объяснили в командовании Воздушных сил.

Также там опровергли информацию о том, что военные летчики учатся за границей на F-16, "как бы нам всем этого ни хотелось", и обратили внимание на то, что американские бомбардировщики тоже не летают над Украиной.

Американское издание утверждало, что украинский летчик, сбивший за первые сутки войны шесть вражеских самолетов: Су-27, МиГ-29, два самолета Су-35 и два Су-25, а впоследствии на своем МиГ-29 довел количество уничтоженных самолетов агрессора до 40-ка, – это Степан Тарабалка.

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