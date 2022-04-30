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2022-04-30
Оккупанты похитили из дома директора школы в Каховке
В настоящее время о его местонахождении ничего не известно.
Фото: Facebook/Віктор Пендальчук
30 апреля роSSийские военнослужащие забрали из дома учителя, директора школы в Каховке (Херсонская область) Виктора Педальчука.
Об этом сообщили на Facebook-странице Каховской общины.
В настоящее время местонахождение мужчины неизвестно.
Напомним, с начала военной агрессии со стороны РоSSии были зафиксированы 213 похищений гражданских лиц в Запорожской области.
На днях россияне похитили в Мелитополе почетного консула Болгарии.