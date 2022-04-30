?Оккупанты похитили из дома директора школы в Каховке

В настоящее время о его местонахождении ничего не известно.

30 апреля роSSийские военнослужащие забрали из дома учителя, директора школы в Каховке (Херсонская область) Виктора Педальчука.

Об этом сообщили на Facebook-странице Каховской общины.

В настоящее время местонахождение мужчины неизвестно.

Напомним, с начала военной агрессии со стороны РоSSии были зафиксированы 213 похищений гражданских лиц в Запорожской области.

На днях россияне похитили в Мелитополе почетного консула Болгарии.