Оккупанты похитили из дома директора школы в Каховке

В настоящее время о его местонахождении ничего не известно.

?Оккупанты похитили из дома директора школы в Каховке
Фото: Facebook/Віктор Пендальчук

30 апреля роSSийские военнослужащие забрали из дома учителя, директора школы в Каховке (Херсонская область) Виктора Педальчука.

Об этом сообщили на Facebook-странице Каховской общины.

В настоящее время местонахождение мужчины неизвестно.

Напомним, с начала военной агрессии со стороны РоSSии были зафиксированы 213 похищений гражданских лиц в Запорожской области.

На днях россияне похитили в Мелитополе почетного консула Болгарии.

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