?ОТГ "Восток" показала, как украинские бойцы уничтожили вражеские гаубицы "Мста-Б" вместе с боекомплектом

По меньшей мере две вражеские гаубицы "Мста-Б" и грузовик "Урал" уничтожила украинская артиллерия на востоке страны.

Об этом сообщили в Оперативно-тактической группировке "Восток".

"Расчеты рашистских гаубиц "Мста-Б" думали, что безнаказанно могут обстреливать позиции украинских воинов. Однако наши разведчики вовремя обнаружили местонахождение оккупантов", - сказано в сообщении.

После обнаружения местоположения украинская артиллерия нанесла удар по оккупантам.

Во время дальнейшей корректировки "камни с неба" попали и по боекомплекту. Началась детонация вражеской техники, которая поэтапно уничтожила минимум две вражеские гаубицы и грузовик "Урал".

Фото: ОТУ "Схід"

Фото: ОТУ "Схід"

Фото: ОТУ "Схід"

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