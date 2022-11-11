DJ NASTIA повідомила про розлучення з Сергієм Лещенком і показала нового коханого

Український політик та журналіст Сергій Лещенко розлучився з діджейкою Анастасією Топольською (DJ NASTIA) після п\'яти років шлюбу. Про це повідомила його тепер уже ексобраниця, зробивши заяву у соціальних мережах.

"Для тих, хто і досі не зрозумів. Так, ми разом. І так, я двічі розлучена", - написала Топольська у підписі до кадру, на якому позувала зі своїм новим коханим. Відповідне фото з’явилося в Instagram-stories діджейки, інформує Апостроф.

Фото: instagram.com/nastia.dj

Деталі розставання з Лещенком Анастасія розповідати не стала, проте нагадала своїм підписникам, що тепер уже двічі розлучена. До шлюбу з Сергієм Топольська була заміжня за діджеєм Анатолієм Топольським, від якого народила дочку Уляну.

Заміж за політика та журналіста діджейка вийшла у 2017 році, а до цього пара рік була у стосунках. Вперше про їхній роман стало відомо у липні 2016-го, а вже за кілька місяців закохані придбали квартиру в центрі міста, яка є їхньою спільною власністю.

Сергій Лещенко та Анастасія Топольська
Фото: instagram.com/nastia.dj

Що стосується нового бойфренда, про нього Топольська теж вирішила поки не розкривати багато подробиць. Лише відомо, що чоловік на ім’я Стеф - музичний продюсер Stef Mendesidis із Нідерландів. З ним Анастасія, схоже, знайома вже не перший рік, адже має фото з новим коханим, що датовані минулорічним літом.

Фото: instagram.com/nastia.dj

Нагадаємо, до повномасштабного російського вторгнення DJ NASTIA виступала в країні-агресорці. У травні минулого року вона відвідала "секс-позитивну вечірку" в РФ, і це викликало чимало обговорення в мережі, після чого жінка вирішила відповісти хейтерам. Тоді Топольська запостила фотографію маленької дівчинки, яка справляє нужду, і підписала знімок фразою "привіт всім ботофермам і хейтерам".

Анастасія Топольська
Фото: instagram.com/nastia.dj

Однак після 24 лютого вона засудила війну в Україні і припинила заробляти гроші в Росії.


Любов Блажко, Апостроф





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