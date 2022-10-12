Митрополит УПЦ МП попався на підтримці рф: СБУ показала результати обшуків

Митрополит УПЦ МП попався на підтримці рф: СБУ показала результати обшуків

СБУ викрила керуючого однією з єпархій УПЦ МП у Вінницькій області.

СБУ викрила Митрополита однією з єпархій УПЦ МП у Вінницькій області, який виправдовував агресію росії та розпалював міжконфесійну ворожнечу серед віруючих.

Слідство встановило, що після початку повномасштабного вторгнення військ Росії в Україну Митрополит підтримував політику кремля.

Священик розміщував публікації, що містять заклики до розпалювання міжконфесійної ворожнечі.

Експертиза підтвердила протиправний характер дій зловмисника.

У межах кримінального провадження за ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної, релігійної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та інших ознак) КК України вирішується питання про повідомлення фігуранту про підозру.

Розслідування продовжується.

Раніше повідомлялося, що СБУ викрила соратника одіозного екс-нардепа Іллі Ківи на коригуванні ракетних ударів по Дніпру.


Юлия Руденко, politeka.net





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