После штурма украинских позиций в Луганской области выжили только семь роSSийских десантников, – Гайдай

РоSSийские войска пытаются наступать на Северодонецком и Попаснянском направлениях, хотят полностью захватить Рубежное и Попасную, готовятся к наступлению на Северодонецк.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

«Сегодня позиции наших войск штурмовали десантники вражеской армии, их гостеприимно встретили воины 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила. Выжить после встречи удалось только семи оккупантам, остальные были ликвидированы», – написал он в Telegram.

Он добавил, что наши защитники показали фото личных вещей, которые были у ликвидированных захватчиков.

«Примечательно, что там есть православные иконки и обереги. С ними рашисты приехали в Украину убивать», – отметил Сергей Гайдай.

Руководитель ОВА также опубликовал видео разгрома вражеской техники.

«Воины 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского после мощного огневого поражения уничтожили рашистскую технику: батарею "Ураганов БМ-27", 5 единиц ТЗМ и 2 единицы военной автомобильной техники, а также множество боеприпасов. Куча металла и фейерверков», – написал он.

Напомним, 29 апреля на Донбассе Вооруженные силы уничтожили 4 танка, 6 БМП, 2 БТР и 5 артиллерийских систем.