Байден не согласен: в США заговорили о бойкоте саммита G20 из-за путина

Джо Байден

После подтверждения участия путина в саммите "Большой двадцатки", в США заговорили о бойкоте участия Байдена.

Президент Америки Джо Байден и его советники продолжают вести переговоры и консультации относительно подхода к саммиту "Большой двадцатки", который должен пройти в ноябре. Дело в том, что на днях участие путина подтвердили в россии, а это привело к тому, что в США заговорили о бойкоте мероприятия. Об этом сообщает CNN.

"Президент публично выразил свое несогласие с участием президента путина в G20", - заявила пресс-секретарь Джен Псаки.

G20 саммит

Кроме того, спикер американского лидера отметила, что в США понимают, что путина приглашали на саммит G20 до полномасштабного вторжения россии в Украине. Однако в заявлении президент Индонезии Джоко Видодо подчеркнул единство стран-членов.

Ранее мы сообщали, что что накануне президент Индонезии Джоко Видодо пригласил на саммит "Большой двадцатки" украинского президента Владимира Зеленского.

Борис Джонсон, Зеленский


Галина Струс, politeka.net

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