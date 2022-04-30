РоSSияне отправили матери украинского военнопленного фото мертвого сына — СМИ

Мать военного из Мариуполя по имени Дан рассказала, что ее сын находился в плену, но сегодня она получила фото, где он мертв. Об этом рассказывает УП .

По словам женщины, ее сын попал в оцепление рашистов 19-20 апреля. Она видела Дана на видео роSSийской пропаганды.

"30 апреля утром ей отправили фото, на котором она узнала своего сына", – пишет СМИ .

Украинская Правда

Согласно Женевской конвенции, убийство военнопленных запрещается, это очередное военное преступление.