Кабмин назначил Витренко главой Нафтогаза еще на один год

Контракт будет действовать до 29 апреля 2023 года.

Кабинет Министров переназначил Юрия Витренко председателем правления НАК "Нафтогаз Украины" сроком на один год. Контракт будет действовать до 29 апреля 2023 года.

Об этом говорится в распоряжении правительства от 26 апреля 2022 г. № 319-р.

"Избрать и назначить Витренко Юрия Юрьевича с 30 апреля 2022 г. председателем правления Акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" сроком на один год", - говорится в документе.

Распоряжением утверждены условия контракта с Витренко и установлен размер его вознаграждения.

"Уполномочить первого вице-премьера - министра экономики Свириденко Юлию Анатольевну подписать контракт с председателем правления акционерного общества НАК "Нафтогаз Украины" Витренко Юрием Юрьевичем", - отмечается в распоряжении.

Напомним, Витренко был назначен главой Нафтогаза 28 апреля 2021 года. Он сменил на этой должности Андрея Коболева.