Кабмин назначил Витренко главой Нафтогаза еще на один год

Контракт будет действовать до 29 апреля 2023 года.

Кабмин назначил Витренко главой Нафтогаза еще на один год
Фото: naftogaz.com

Кабинет Министров переназначил Юрия Витренко председателем правления НАК "Нафтогаз Украины" сроком на один год. Контракт будет действовать до 29 апреля 2023 года.

Об этом говорится в распоряжении правительства от 26 апреля 2022 г. № 319-р.

"Избрать и назначить Витренко Юрия Юрьевича с 30 апреля 2022 г. председателем правления Акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" сроком на один год", - говорится в документе.

Распоряжением утверждены условия контракта с Витренко и установлен размер его вознаграждения.

"Уполномочить первого вице-премьера - министра экономики Свириденко Юлию Анатольевну подписать контракт с председателем правления акционерного общества НАК "Нафтогаз Украины" Витренко Юрием Юрьевичем", - отмечается в распоряжении.

Напомним, Витренко был назначен главой Нафтогаза 28 апреля 2021 года. Он сменил на этой должности Андрея Коболева.

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