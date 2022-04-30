Более трех годовых бюджетов Бурятии: ВСУ уничтожили роSSийских танков на огромную сумму

Уничтожены четыре года работы роSSийских танковых заводов.

За два месяца войны Вооруженные Силы Украины уничтожили такое количество танков, которое роSSийские заводы производят за четыре года. Об этом говорится в инфографике агентства Top Lead, распространенной пресслужбой Верховной Рады Украины.

30 апреля Генеральный штаб ВСУ сообщил, что с начала войны в Украине было уничтожено 1008 роSSийских танков, из них 22 - за минувшие сутки.

"Есть первая 1000 уничтоженных роSSийских танков. Даже немного больше - 1008. Это 4 года работы роSSийских танковых заводов. За 2 месяца! Это больше, чем есть в армиях многих стран», - говорится в сообщении Top Lead.

Отмечается, что стоимость роSSийский танков, которые уничтожили ВСУ составляет 5,1 миллиардов долларов, что больше годовых бюджетов некоторых стран, которые входят в состав рф.

Отметим, по данным Генштаба ВСУ общие боевые потери противника с 24 февраля по 30 апреля ориентировочно составили 23200 человек личного состава. При этом за сутки было ликвидировано около 200 оккупантов.

Также украинские защитники позбавли захватчиков 2445 (27 за минувшие сутки) боевых бронированных машин, 436 (+1) артиллерийских систем, 151 РСЗО, 77 (+4) средств ПВО, 190 (+1) самолет, 155 вертолетов, 1701 (+6) единиц автомобильной техники, 8 единиц кораблей/катеров, 76 цистерн с ГСМ, 232 (+4) БПЛА оперативно-тактического уровня, 32 (+1) единиц специальной техники, 4 пусковые установки ОТРК/ТРК.