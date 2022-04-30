Макрон подтвердил Зеленскому готовность работать над «восстановлением суверенитета и территориальной целостности Украины»

Президент Франции Эммануэль Макрон во время телефонного разговора с главой Украинского государства Владимиром Зеленским подтвердил свою готовность активно работать над «восстановлением суверенитета и территориальной целостности Украины». Он также напомнил о готовности Франции внести свой вклад в соглашение о предоставлении гарантий безопасности Украине, передает BFMTV из Елисейского дворца.

При этом Макрон заявил Зеленскому о совей «глубокой озабоченности» продолжением роSSийских ударов по территории Украины. Французский президент сказал своему украинскому коллеге, что он особенно обеспокоен ракетным обстрелом Киева 28 апреля во время визита генсека ООН Антониу Гутерриша. Также особое беспокойство у Макрона вызывает ситуация в Мариуполе, где по сей день оккупанты не разрешают открыть гуманитарный коридор, несмотря на призывы к хозяину Кремля Владимиру Путину соблюдать Международное гуманитарное право.

Помимо военной и гуманитарной помощи, Макрон пообещал Зеленскому продлить действие миссии французских экспертов, которые способствуют сбору доказательств преступлений роSSийской армии в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил своего французского коллегу за уже отправленные 615 тонн помощи.