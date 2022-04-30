Макрон подтвердил Зеленскому готовность работать над «восстановлением суверенитета и территориальной целостности Украины»

Президенты Украины и Франции провели телефонный разговор, информирует ZN.ua.

Макрон подтвердил Зеленскому готовность работать над «восстановлением суверенитета и территориальной целостности Украины»
© Офис президента

Президент Франции Эммануэль Макрон во время телефонного разговора с главой Украинского государства Владимиром Зеленским подтвердил свою готовность активно работать над «восстановлением суверенитета и территориальной целостности Украины». Он также напомнил о готовности Франции внести свой вклад в соглашение о предоставлении гарантий безопасности Украине, передает BFMTV из Елисейского дворца.

При этом Макрон заявил Зеленскому о совей «глубокой озабоченности» продолжением роSSийских ударов по территории Украины. Французский президент сказал своему украинскому коллеге, что он особенно обеспокоен ракетным обстрелом Киева 28 апреля во время визита генсека ООН Антониу Гутерриша. Также особое беспокойство у Макрона вызывает ситуация в Мариуполе, где по сей день оккупанты не разрешают открыть гуманитарный коридор, несмотря на призывы к хозяину Кремля Владимиру Путину соблюдать Международное гуманитарное право.

Помимо военной и гуманитарной помощи, Макрон пообещал Зеленскому продлить действие миссии французских экспертов, которые способствуют сбору доказательств преступлений роSSийской армии в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил своего французского коллегу за уже отправленные 615 тонн помощи.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
"Полный пакет трусов": оккупант в разговоре похвастался, что успел взять"Полный пакет трусов": оккупант в разговоре похвастался, что успел взять
Украина может подать заявку в НАТО: глава Пентагона сделал заявление о будущей победеУкраина может подать заявку в НАТО: глава Пентагона сделал заявление о будущей победе
Медик Нацгвардии погибла на "Азовстали": "Просила дать возможность вывезти раненых"Медик Нацгвардии погибла на "Азовстали": "Просила дать возможность вывезти раненых"
Подоляк предложил РФ спецраунд переговоров для спасения защитников МариуполяПодоляк предложил РФ спецраунд переговоров для спасения защитников Мариуполя
ВСУ уничтожили роSSийского разведчика с псевдо "Путин"ВСУ уничтожили роSSийского разведчика с псевдо "Путин"
Блок рекламы


Похожие новости
Польша намекнула на готовность охранять небо Словакии в обмен на передачу Украине МиГ-29Польша намекнула на готовность охранять небо Словакии в обмен на передачу Украине МиГ-29
Стало известно, кому из украинских беженцев запретили работать дистанционно из-за границыСтало известно, кому из украинских беженцев запретили работать дистанционно из-за границы
Мэр Полтавы сообщил о взрывах в городе, но информация не подтвердилась (обновлено)Мэр Полтавы сообщил о взрывах в городе, но информация не подтвердилась (обновлено)
РоSSийские войска в Приднестровье приведены в полную боевую готовность – ГенштабРоSSийские войска в Приднестровье приведены в полную боевую готовность – Генштаб
Оккупанты устроили на улицах Мариуполя "зачистки": местные мужчины вынуждены работать за едуОккупанты устроили на улицах Мариуполя "зачистки": местные мужчины вынуждены работать за еду
Парламентские выборы во Франции: партия Макрона может получить монобольшинство - первые опросыПарламентские выборы во Франции: партия Макрона может получить монобольшинство - первые опросы
Байден и Зеленский поздравили Макрона с переизбраниемБайден и Зеленский поздравили Макрона с переизбранием
Официально: Эммануэль Макрон был переизбран на второй срокОфициально: Эммануэль Макрон был переизбран на второй срок
Макрон выигрывает президентские выборы во Франции - экзит-полМакрон выигрывает президентские выборы во Франции - экзит-пол
G20 не может эффективно работать с Россией за одним столом – Фриланд
Последние новости
Подгружаем последние новости